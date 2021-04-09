Онищенко «заклинает» россиян воздержаться от отдыха в Турции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал воздержаться от путешествий в Турцию из-за неблагоприятной эпидситуации. Экс-глава Роспотребнадзора посоветовал туристам использовать рекреационные возможности России.

Накануне суточный прирост заболевших коронавирусом в Турции составил 55 941 человек. Больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию именно из этой страны. Онищенко считает, что поездки на турецкие курорты попросту опасны.

— Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия — это кладезь, который нужно использовать. В Турцию ехать не надо, — цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принятия мер для того, чтобы новая волна коронавируса из Европы не пришла в Россию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ посоветовала не смешивать вакцины от COVID-19 из-за недостатка данных