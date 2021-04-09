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ВОЗ посоветовала не смешивать вакцины от COVID-19 из-за недостатка данных
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

ВОЗ посоветовала не смешивать вакцины от COVID-19 из-за недостатка данных

Иван Юминов

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не советует смешивать вакцины от коронавируса из-за недостатка данных в этом вопросе. Об этом заявила директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар в пятницу, 9 апреля.

— На текущий момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас, — приводит ее слова РИА Новости.

Заявление де Са Гаспар прозвучало в ответ на слова министра здравоохранения Франции Оливье Верана. Он сказал, что людям младше 55 лет, которые вакцинировались препаратом AstraZeneca, предложат вторую дозу вакцины от другой компании.

Ранее вирусолог рассказал о минусах комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса.

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