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Вирусолог рассказал о минусах комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вирусолог рассказал о минусах комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса

Елена Фролова

Здоровье

Комбинированная вакцина от гриппа и COVID-19, разрабатываемая российскими учеными, может быть менее эффективной, чем отдельные препараты. О том, какие в ней могут быть недостатки, рассказал доктор биологических наук, профессор, вирусолог, руководитель Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

— Я считаю, что пока нужно относиться к разработке комбинированной вакцины как к научному эксперименту. У нас уже есть очень хорошие препараты от гриппа. Кстати, они не моновалентные. В них входят по три–четыре разных штамма вируса, то есть они уже комбинированные. И нагружать вакцину от гриппа еще и коронавирусом — достаточно спорная идея, — считает Александр Шестопалов.

По его мнению, чем больше типов вируса заложено в препарате, тем сложнее разобраться иммунитету. Вирусолог предположил, что из всего набора организм человека даст ответ только на один самый сильный иммуноген. Еще одним спорным моментом в создаваемой вакцине является отсутствие информации о сезонности COVID-19. Пока нет гарантий того, что если будет существовать сезонность коронавирусной инфекции, то она обязательно будет совпадать с гриппом, отмечает «Радио 1».

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