Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 1989 человек вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1989 человек вылечились от коронавируса в Москве

Полина Долганова

Общество

За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 1989 человек. Всего на сегодняшний день 959 126 человек излечились от COVID-19 в столице России.

За день в стране было выявлено 9150 новых случаев заражения. В Москве заразился 2421 пациент, 703 — в Санкт-Петербурге и 594 — в Московской области.

Еще 1989 человек вылечились от коронавируса в МосквеФото: Оперштаб

За весь период пандемии в России было выявлено 4 623 984 случая заражения. Всего в стране зафиксировано 102 247 смертей, 4 248 700 человек излечились, сообщает оперштаб Москвы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Четвертая акция по раздаче значков Vaccinated прошла в Подмосковье

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где в Москве знакомиться с девушками: инструкция для начинающих

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Андрей Губин уехал из России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Покорение Арктики: чем русский путь во льдах лучше Суэцкого канала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Артист года» или биогумус: что нам делать с Моргенштерном

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Брежневские времена: эпоха застоя или золотой век СССР

Все мнения
О проекте
Читайте нас в