Еще 1989 человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 1989 человек. Всего на сегодняшний день 959 126 человек излечились от COVID-19 в столице России.

За день в стране было выявлено 9150 новых случаев заражения. В Москве заразился 2421 пациент, 703 — в Санкт-Петербурге и 594 — в Московской области.

Фото: Оперштаб

За весь период пандемии в России было выявлено 4 623 984 случая заражения. Всего в стране зафиксировано 102 247 смертей, 4 248 700 человек излечились, сообщает оперштаб Москвы.

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