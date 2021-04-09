Четвертая акция по раздаче значков Vaccinated прошла в Подмосковье

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Жителям и гостям Можайска, прошедшим вакцинацию в спортивном комплексе «Багратион», раздали значки Vaccinated (в переводе с английского языка – «вакцинированный» - прим. «ВМ») 8 апреля.

Это была четвертая акция по раздаче таких сувениров в Московской области. Ее провели в прививочном пункте, который открылся при клубе «Активное долголетие».

— Вакцинация в клубе «Активное долголетие» у нас проходит по четвергам. Приглашаем людей старше 60 летсделать прививку в комфортных условиях, не посещая больницу, — сообщил начальник Можайского управления соцзащиты населения Министерства социального развития Московской области Александр Степанов.

Одной из первых получила значок Vaccinated в подарок жительница Борисова Любовь Архипова. Она узнала об акции от дочери, которая прочла об этом в социальных сетях, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— Первую прививку я сделала в марте. Чувствую себя прекрасно. Сейчас специально приехала за значком. С его помощью буду показать всем вокруг, что делать прививку безопасно, — пояснила Любовь Архипова.

Она также добавила, что скоро поедет в Крым, где обязательно собирается носить данный значок. В свою очередь, дежурный врач Сергей Ванев подтвердил, что большинство граждан хорошо переносят прививку. По его словам, побочные эффекты проявляются лишь у малого процента людей.

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