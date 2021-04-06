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Акцию по раздаче значков Vaccinated проведут еще в трех городах Подмосковья
Фото: Youtube / mosreg video

Акцию по раздаче значков Vaccinated проведут еще в трех городах Подмосковья

Елена Фролова

Здоровье

Акция по раздаче значков Vaccinated (в переводе с английского — «вакцинированный» — прим. «ВМ») пользуется все большей популярностью в Московской области. Отличительные знаки раздают людям, которым сделали прививку от COVID-19 на территории области.

Уникальное мероприятие стартовало в Балашихе с 1 апреля. Теперь его планируют расширить еще на три городских округа. В течение 6 апреля такие сюрпризы получат те, кто пройдет вакцинацию в истринской поликлинике по адресу Павловская Слобода, улица Советская, дом 2. Здесь проводят выездную вакцинацию. Для того чтобы получить прививку, нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В среду, 7 апреля, значки получат посетители, пришедшие на вакцинацию в Дмитрове. Акцию проведут на территории между физкультурно-оздоровительным комплексом и стадионом «Локомотив». Ее организуют по программе большого праздника в честь Всемирного дня здоровья, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Здесь развернется мобильный пункт вакцинации.

На следующий день, 8 апреля, значки раздадут жителям Можайска. Для этого нужно прийти за прививкой в пункт, который откроют во Дворце спорта «Багратион» по адресу улица Мира, дом 15.

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