Акцию по раздаче значков Vaccinated проведут еще в трех городах Подмосковья

Фото: Youtube / mosreg video

Акция по раздаче значков Vaccinated (в переводе с английского — «вакцинированный» — прим. «ВМ») пользуется все большей популярностью в Московской области. Отличительные знаки раздают людям, которым сделали прививку от COVID-19 на территории области.

Уникальное мероприятие стартовало в Балашихе с 1 апреля. Теперь его планируют расширить еще на три городских округа. В течение 6 апреля такие сюрпризы получат те, кто пройдет вакцинацию в истринской поликлинике по адресу Павловская Слобода, улица Советская, дом 2. Здесь проводят выездную вакцинацию. Для того чтобы получить прививку, нужно взять с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В среду, 7 апреля, значки получат посетители, пришедшие на вакцинацию в Дмитрове. Акцию проведут на территории между физкультурно-оздоровительным комплексом и стадионом «Локомотив». Ее организуют по программе большого праздника в честь Всемирного дня здоровья, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Здесь развернется мобильный пункт вакцинации.

На следующий день, 8 апреля, значки раздадут жителям Можайска. Для этого нужно прийти за прививкой в пункт, который откроют во Дворце спорта «Багратион» по адресу улица Мира, дом 15.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург заявил о том, что к концу лета от COVID-19 будут привиты 60 процентов россиян