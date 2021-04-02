Гинцбург заявил о том, что к концу лета от COVID-19 будут привиты 60 процентов россиян
До конца лета 2021 года от коронавируса будут привиты 60 процентов россиян. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 2 апреля.
— До конца лета мы вакцинируем 60 процентов наших сограждан, — приводит его слова РИА Новости.
Гинцбург также выразил надежду, что информационная кампания о важности вакцинации, которая проходит сейчас в СМИ, должна дать свои результаты.
Ранее стало известно о том, что Центр Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от COVID-19 для борьбы с новыми штаммами.
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