Привившимся от коронавируса начали раздавать значки Vaccinated в Подмосковье

Фото: Youtube / Mosreg video

Акцию по раздаче фирменных значков Vaccinated (в переводе с английского — «вакцинированный» — прим. «ВМ») запустили в Московской области с 1 апреля.

Пациентам поликлиники № 10 в Балашихе с утра раздавали необычные сувениры. Некоторые граждане специально подгадали время, чтобы получить этот бонус.

— Сознаюсь, что я специально пришел за значком. Об акции узнал от врачей. А у меня как раз время для второй прививки подошло. Самочувствие мое превосходно, всем советую пройти вакцинацию и защититься от коронавируса, — рассказал пенсионер Иван Дымченко.

Участником акции стал и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— На сегодняшний день единственным и надежным способом не заразиться COVID-19 является вакцинация. С ее помощью получится уберечь не только себя, но и своих родных и близких, вернуться к нормальной и полноценной жизни, — пояснил Игорь Брынцалов.

По его словам, в Мособлдуме прошли вакцинацию порядка 70 процентов депутатов и сотрудников. Парламентарий также оценил идею со значком. Он рассказал, что сделал первую прививку от коронавирусной инфекции в октябре 2020 года.

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