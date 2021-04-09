Мишустин заявил о недопустимости отказа в вакцинации от COVID-19 из-за отсутствия вакцины

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал исключить ситуацию, когда людям отказывают в прививке от коронавируса из-за ее отсутствия. Об сообщается на сайте правительства в пятницу, 9 апреля.

— Каждый день на вакцинацию через портал государственных услуг записываются уже более 15 тысяч человек. При этом не должно быть случаев, когда человек записался и, придя в поликлинику, получил отказ, потому что нет вакцины. Это нужно исключить, — заявил он.

Следует сделать так, чтобы сроки соблюдались и люди, таким образом, могли планировать свое время, приводит его слова сайт Кабмина.

Ранее Мишустин заявил о том, что необходимы новые меры против волны COVID-19 из Европы.

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