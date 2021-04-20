Иностранцев будут выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Роспотребнадзор будет выборочно проверять на коронавирус иностранцев в аэропортах страны. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 20 апреля.

— Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить... в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 иностранных граждан, — говорится в документе на сайте.

Ранее сообщалось о том, что прибывающих из-за рубежа россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19.

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