Иностранцев будут выборочно тестировать на COVID-19 в аэропортах России
Роспотребнадзор будет выборочно проверять на коронавирус иностранцев в аэропортах страны. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 20 апреля.
— Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить... в аэропортах организацию проведения выборочного тестирования на COVID-19 иностранных граждан, — говорится в документе на сайте.
Ранее сообщалось о том, что прибывающих из-за рубежа россиян обязали дважды сдавать тест на COVID-19.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Аргентина начала производство российской вакцины «Спутник V»