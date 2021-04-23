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В России не нашли индийский штамм COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В России не нашли индийский штамм COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

В России к настоящему времени не обнаруживали индийским штамм коронавирусной инфекции, которому присущи две мутации одновременно. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Специалист сослался на итоги мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса, который проводят лаборатории институтов Роспотребнадзора. В ходе этой работы индийский вариант патогена в России пока не выявили.

Вместе с тем ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих присущие новому штамму COVID-19 мутации по отдельности, однако они относятся к другим штаммам коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее разработчики вакцины «КовиВак» рассказали, что она может быть эффективна против всех известных на сегодняшний день мутаций коронавирусной инфекции, поскольку в ее основе присутствуют антигены целого вируса.

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