Вакцина «КовиВак» может быть эффективна против всех мутаций коронавируса

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Разработчики утверждают, что вакцина «КовиВак» может быть эффективна против всех известных на сегодняшний день мутаций коронавирусной инфекции. В ее основе присутствуют антигены целого вируса.

— Мутаций коронавируса на сегодня известно очень много. Исходя из того что разработанная специалистами нашего центра вакцина «КовиВак» является цельновирионной, то есть в ее основе представлены антигены целого вируса, она может быть эффективна против всех известных на сегодня мутаций коронавируса, — заявил Айдар Ишмухаметов, генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова.

Также Ишмухаметов добавил, что если появится новый штамм COVID-19, требующий создания новой вакцины, то разработчики будут готовы это сделать, сообщает ТАСС.

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