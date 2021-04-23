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Глава МИД ФРГ назвал условие для поставок «Спутника V» в страну
Фото: instagram.com / Аккаунт главы МИД ФРГ Хайко Мааса

Глава МИД ФРГ назвал условие для поставок «Спутника V» в страну

Виктория Родимкина

Здоровье

Власти ФРГ не видят препятствий для поставок в страну и применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в случае, если препарат будет одобрен Евросоюзом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 23 апреля.

— Что касается «Спутника V», мы всегда говорили: если ЕС одобрит вакцину, то мы не видим, почему бы нам ее не использовать, — сказал Хайко Маас.

Он отметил, что российская вакцина от COVID-19 будет одобрена, если Евросоюз получит возможность осмотреть производство препарата, а также получит все необходимые сведения о нем, передает РИА Новости.

Ранее РФПИ сообщил, что эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента после вакцинации 3,8 миллиона россиян.

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Германиякоронавирус«Спутник V»
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