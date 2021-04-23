Бжания: Абхазия не планирует усложнять правила въезда в республику

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Абхазия в 2021 году не планирует усложнять условия въезда в республику на фоне коронавируса, ожидается, что большое число туристов из России посетят ее. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу, 23 апреля.

Государственная граница между странами по реке Псоу была открыта 1 августа после четырех месяцев карантина. Граждане Абхазии, России, жители ДНР и ЛНР могут пересекать ее беспрепятственно.

— Есть правила, которые работали и в прошлом году, мы не собираемся их менять или усложнять. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем, скажем так, максимально лояльны, — сказал Аслан Бжания.

Он добавил, что в 2021 году республика постарается создать более благоприятные условия для туристов, чем в прошлом году. При этом президент подчеркнул, что правоохранительные органы будут обеспечивать максимально комфортные условия для путешественников, передает ТАСС.

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