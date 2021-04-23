Число случаев коронавируса в мире превысило 144,7 миллиона

Фото: twitter.com/AMR_Social

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 144,7 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на утро пятницы, 23 апреля.

Так, в мире выявили 144 741 808 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии коронавируса скончались от инфекции 3 071 834 человека. В перечень стран с более 10 миллионами случаев заражения входят США, Индия и Бразилия.

Больше всего случаев COVID-19 и смертей от вируса зафиксировали в Америке, где скончался 570 321 человек.

Ранее сообщалось, что курортный город в Португалии открыли для туристов после ограничений из-за коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в России индийского штамма COVID-19