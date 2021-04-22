Курортный город в Португалии открыли для туристов

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Португальская Мадейра открыла въезд на территорию курорта для иностранных туристов, в том числе для россиян. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров России.

Город готов принимать туристов без подтверждения вакцинации. На архипелаг смогут приехать путешественники, которые не привились от коронавируса.

Чтобы попасть на курорт, путешественники должны будут сделать тест на коронавирус и пройти регистрацию на специальной платформе за 12–48 часов до посадки в самолет. После регистрации туристу придет уведомление с соответствующими кодами доступа. Данные нужно будет показать в аэропорту Мадейры вместе с результатами теста.

Уточняется, что Россия не восстанавливала авиасообщение с Португалией. Долететь до Мадейры можно только с пересадками в других странах, пишет РИА Новости.

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