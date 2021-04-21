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Больше 6,7 тысячи россиян вернулись домой из Турции и Танзании за сутки
Фото: moscow-live

Больше 6,7 тысячи россиян вернулись домой из Турции и Танзании за сутки

Никита Абрамов

Туризм

Больше 6,7 тысячи россиян вернулись в РФ из Турции и Танзании 20 апреля. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила Росавиация.

— Продолжается работа по возвращению российских граждан из Турции и Танзании. 20 апреля российские авиакомпании выполнили 25 рейсов из Турции в Россию, турецкие — пять рейсов. Всего было перевезено 6,7 тысячи пассажиров, — говорится в сообщении.

Также за 20 апреля из Занзибара в РФ перевезли 56 человек. Участие в вывозе россиян принимают десять перевозчиков РФ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

Читайте также: Более 20 тысяч россиян вывезут до конца недели из Турции и Танзании

ТанзаниясамолетТурция
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