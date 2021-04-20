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Более 20 тысяч россиян вывезут до конца недели из Турции и Танзании
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 20 тысяч россиян вывезут до конца недели из Турции и Танзании

Иван Юминов

Туризм

До конца недели из Турции планируется вывезти около 19,8 тысячи пассажиров, а из Танзании — около 900 человек. Об этом сообщили в Росавиации во вторник, 20 апреля.

— Ожидается, что на них будет перевезено около 16,3 тысячи пассажиров. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 20 по 25 апреля планирует выполнить 13 рейсов и перевезти 3,5 тысячи пассажиров, — рассказали в ведомстве о планах вывоза туристов из Турции.

Для этого, как отмечается, запланировано 76 рейсов. Больше всего их отправится из Стамбула и Антальи в Москву.

Из Танзании вывезут около 900 туристов посредством трех рейсов, отмечает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в страну. Власти РФ будут следить за эпидемиологической ситуацией в Турции и проинформируют россиян о том, когда они смогут вновь покупать туры в эту страну. При этом будут сохранены два рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно.

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туристы из РоссииТанзанияТурция
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