Мурашко: Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной
Власти считают, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в воскресенье, 2 мая.
По его словам, в настоящее время под наблюдением медиков находятся более 300 тысяч пациентов с коронавирусом.
— Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи, — отметил Мурашко в эфире канала «Россия 1».
Он добавил, что для формирования коллективного иммунитета защита от вируса должна выработаться у 69,8 миллиона россиян.
В воскресенье, 2 мая, стало известно, что еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 823 255 случаев COVID-19. За весь период скончались 110 862 человека, вылечились от коронавируса 4 443 922 пациента.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Эпидемиолог Роспотребнадзора озвучила условие для предотвращения COVID-19 в России