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Мурашко: Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной
Фото: пресс-служба Совфеда

Мурашко: Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Анастасия Волоснова

Здоровье

Власти считают, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в воскресенье, 2 мая.

По его словам, в настоящее время под наблюдением медиков находятся более 300 тысяч пациентов с коронавирусом.

— Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи, — отметил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

Он добавил, что для формирования коллективного иммунитета защита от вируса должна выработаться у 69,8 миллиона россиян.

В воскресенье, 2 мая, стало известно, что еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране выявлено 4 823 255 случаев COVID-19. За весь период скончались 110 862 человека, вылечились от коронавируса 4 443 922 пациента.

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пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
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