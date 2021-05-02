Эпидемиолог Роспотребнадзора озвучила условие для предотвращения COVID-19 в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Статистика коронавируса не приблизится к нулю, пока иммунитет населения России не будет составлять 60–70 процентов. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас, — сказала эксперт в разговоре с РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве не является критической.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичам рассказали, как не заразиться COVID-19 во время майских праздников