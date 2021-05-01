Сергей Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве не критическая

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Положение дел с коронавирусом в столице не является критическим, тем не менее наблюдается рост заболеваемости. Об этом в субботу, 1 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в нынешнем году в столице не проводятся массовые мероприятия, но при этом все заведения общепита, парки и магазины работают. Таким образом, москвичи не испытывают ограничений в возможностях отдыха и совершения прогулок.

Сергей Собянин отметил, что все же надо беречься в связи с некоторым ростом заболеваемости.

— И максимально стараться в этот период времени не контактировать лишний раз, а предоставленные президентом выходные дни посвятить даче, своим близким, — сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и труда. Мэр отметил, что москвичи второй раз встречают Первомай в условиях пандемии. Сергей Собянин сказал, что коронавирус тяжело ударил по трудовым коллективам. Но, несмотря на это, экономика столицы начинает постепенно восстанавливаться.

Читайте также: Сергей Собянин ввел гранты за создание самых востребованных материалов МЭШ