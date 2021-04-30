Сергей Собянин ввел гранты за создание самых востребованных материалов МЭШ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты за создание самых востребованных материалов в Московской электронной школе (МЭШ). Это следует из документа, опубликованного на официальном сайте мэра в пятницу, 30 апреля.

— Учредить гранты за разработку наиболее востребованных электронных образовательных материалов проекта «Московская электронная школа», предоставляемые физическим лицам, разработавшим наиболее востребованные электронные образовательные материалы для освоения основных общеобразовательных программ, — говорится в документе на сайте.

Ранее сообщалось о том, что информацию об оценках в школе можно узнать с помощью голоса в дневнике МЭШ.

Читайте также: Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в Москве