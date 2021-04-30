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Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в Москве
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице сезон фонтанов в пятницу, 30 апреля, в парке на Ходынском поле по время посещения детского досугового центра.

Сергей Собянин напомнил, что в течение месяца в столице выполняли генеральную уборку улиц, во время которой сотрудники коммунальных служб чистили и озеленяли город.

— Сегодня одновременно запускаются фонтаны на ВДНХ, на Поклонной горе, на Манежке. Поздравляю москвичей с запуском фонтанов, с наступающим майскими праздниками, с наступающей Пасхой. Желаю здоровья, счастья, удачи, — подчеркнул мэр.

По его словам, в столице за последние несколько лет построили 80 фонтанов, среди которых 18 объектов сделали особо крупными. В частности, фонтан открыли на Ходынском поле. По мнению главы города, объект станет центром притяжения для москвичей.

Сергей Собянин добавил, что сам парк «Ходынское поле» также стал зоной для отдыха и развлечения жителей столицы.

— Помимо благоустройств, создания детских площадок, спортивных площадок, здесь впервые так масштабно создали уникальные павильоны и мобильные конструкции, в которых можно заниматься спортом и которые тоже являются частью парка, — отметил глава города.

Уточняется, что фонтан в парке состоит из 245 струй и оснащен автоматической системой управления. Кроме того, на территории есть детский центр, где проводят кружки для юных москвичей, а также расположен батутный центр, пишет агентство городских новостей «Москва».

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