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Мэр Москвы объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы объявил об интеграции МЭШ с независимыми платформами онлайн-образования

Кирилл Николаев

Город

Московская электронная школа (МЭШ) будет интегрирована с независимыми платформами онлайн-образования. Об этом в четверг, 29 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на платформе МЭШ уже размещены образовательные материалы известных производителей. Новый контент появится уже к следующему учебному году. У МЭШ выстроилось неплохое сотрудничество с некоторыми образовательными платформами.

— И вот сегодня сделали еще один шаг, отобрав ряд разработчиков с первоклассным образовательным контентом. И надеемся, что к следующему учебному году мы запустим, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что МЭШ пользуются уже два миллиона преподавателей, учащихся и родителей. Эта платформа является самой крупной образовательной платформой не только в России, но и во многих странах мира.

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МЭШМоскваСергей Собянин
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