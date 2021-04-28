Сергей Собянин поздравил работников скорой помощи Москвы с профессиональным праздником

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников столичной службы скорой медицинской помощи и поблагодарил их за борьбу с коронавирусом. Церемония награждения прошла в среду, 28 апреля.

Мэр поздравил медиков с Днем работника скорой помощи, который по поручению президента России Владимира Путина стали отмечать в России 28 апреля.

— Поздравляю вас с профессиональным праздником, который впервые мы сегодня отмечаем официально как государственный праздник, — заявил Сергей Собянин.

Он добавил, что во время пандемии москвичи поняли, какое значение имеют здравоохранение и скорая помощь. Мэр уточнил, что порядка 250 тысяч человек госпитализировали на машинах скорой помощи в Москве. По словам главы города, столичная скорая помощь стала «одной из мощнейших в мире», лидируя по скорости выездов, квалификации врачей и качеству оснащения.

Мэр Москвы добавил, что в столице в настоящее время строят три подстанции скорой помощи. Кроме того, в 2021 году для города закупят 200 автомобилей скорой помощи, пишет агентство городских новостей «Москва».

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