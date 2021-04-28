Акция «Помощники вакцинации» объединила более четырех тысяч московских волонтеров

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

Более четырех тысяч волонтеров столицы с 18 января присоединились к акции «Помощники вакцинации». Активисты в возрасте от 16 до 64 лет помогают выездным медицинским бригадам, которые делают горожанам прививки от коронавируса. Об этом сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Добровольцы помогают москвичам сориентироваться и найти прививочный пункт, правильно заполнить сертификаты о прохождении вакцинации. Также они раздают заявления о прививке вместе с сотрудниками центров госуслуг.

Большинство добровольцев — студенты и школьники, участниками акции стали 53 образовательные организации города. Но есть и «серебряные» волонтеры, — рассказал директор центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Уточняется, что волонтеры каждый день работают в ГУМе и фуд-молле «Депо». Активисты одеты в сиреневые куртки с принтом «Волонтеры Москвы» или бело-оранжевые толстовки с надписью #МыВместе.

Ранее сообщалось, что прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.

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