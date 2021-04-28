Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Акция «Помощники вакцинации» объединила более четырех тысяч московских волонтеров
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Акция «Помощники вакцинации» объединила более четырех тысяч московских волонтеров

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

Более четырех тысяч волонтеров столицы с 18 января присоединились к акции «Помощники вакцинации». Активисты в возрасте от 16 до 64 лет помогают выездным медицинским бригадам, которые делают горожанам прививки от коронавируса. Об этом сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Добровольцы помогают москвичам сориентироваться и найти прививочный пункт, правильно заполнить сертификаты о прохождении вакцинации. Также они раздают заявления о прививке вместе с сотрудниками центров госуслуг.

Большинство добровольцев — студенты и школьники, участниками акции стали 53 образовательные организации города. Но есть и «серебряные» волонтеры, — рассказал директор центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Уточняется, что волонтеры каждый день работают в ГУМе и фуд-молле «Депо». Активисты одеты в сиреневые куртки с принтом «Волонтеры Москвы» или бело-оранжевые толстовки с надписью #МыВместе.

Ранее сообщалось, что прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 1,3 миллиона доз «ЭпиВакКороны» ввели в гражданский оборот в России

вакцинацияволонтерыкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в