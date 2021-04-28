Около 1,3 миллиона доз «ЭпиВакКороны» ввели в гражданский оборот в России

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В России в гражданский оборот поступило около 1,3 миллиона доз «ЭпиВакКороны». Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 28 апреля.

Всего за год в стране произвели свыше 1,8 миллиона доз препарата.

Так, на 26 апреля этого года специалисты произвели 1 833 230 доз вакцины «ЭпиВакКорона», в гражданский оборот ввели 1 271 560 доз. Препарат вводят двукратно внутримышечно. Перерыв между прививками составляет две–три недели.

Вакцина «ЭпиВакКорона» является вторым после «Спутника V» зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Глава центра «Вектор» Александр Семенов заявил, что эта вакцина эффективно борется с британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

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