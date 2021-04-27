Гинцбург: «Спутник V» будет эффективен против индийского штамма COVID-19

Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил журналистам РИА Новости, что российская вакцина «Спутник V» справится с индийской мутацией коронавируса.

— Вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации, потому что двукратная вакцинация «Спутником V» дает высокий титр протективных иммуноглобулинов, даже если антиген изменен, — передают слова Гинцбурга на сайте.

Напомним, что ранее ученые выявили в Западной Бенгалии новый штамм коронавируса B.1.618. Этот штамм обладает тройной мутацией и более высокой скоростью распространения. Он является второй выявленной в Индии линией. Первой была обладавшая двойной мутацией B.1.617.

Ранее сообщалось, что российская «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против индийского штамма.

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