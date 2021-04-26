Россия отправит в Индию «Спутник V» в свете тяжелой ситуации с COVID-19

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Российский фонд прямых инвестиций поставит в Индию вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Как уточнил Дмитриев, решение о поставке вакцины было принято в связи с тяжелой ситуацией с COVID-19. Первые дозы препарата поступят в Индию 1 мая.

Глава РФПИ также отметил в интервью телеканалу CNN, что Индия станет одним из ключевых производителей «Спутника V».

Напомним, в России зарегистрированы несколько вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошли 11,9 миллиона человек, двумя компонентами — 7,5 миллиона человек.

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