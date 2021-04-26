Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минздрав Таиланда раскрыл планы использования вакцины «Спутник V»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Минздрав Таиланда раскрыл планы использования вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Министерство здравоохранения Таиланда объявило официальный график кампании по вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Власти страны планируют использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Кампания по массовой вакцинации в Таиланде осуществляется на добровольной основе. Она разделена на три фазы. Сначала вакцинируют медицинских работников и волонтеров, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также людей старше 80 лет. В рамках второго этапа прививку сделают лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Третий этап вакцинации населения стартует в августе. Прививку сделают граждане от 18 до 59 лет. Вакцинация будет осуществляться четырьмя препаратами, среди которых «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в более 60 странах мира, общее население которых превышает три миллиарда. В настоящее время российский препарат проверяют в Евросоюзе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрируют на майских праздниках

вакциналекарственный препаратТаиланд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Запасаемся попкорном: Трамп готовится к реваншу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Наше дело — дрянь»: о чем предупреждал бравый Швейк 100 лет назад

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Все мнения
О проекте
Читайте нас в