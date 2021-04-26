Минздрав Таиланда раскрыл планы использования вакцины «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Таиланда объявило официальный график кампании по вакцинации населения страны от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Власти страны планируют использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Кампания по массовой вакцинации в Таиланде осуществляется на добровольной основе. Она разделена на три фазы. Сначала вакцинируют медицинских работников и волонтеров, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также людей старше 80 лет. В рамках второго этапа прививку сделают лица старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Третий этап вакцинации населения стартует в августе. Прививку сделают граждане от 18 до 59 лет. Вакцинация будет осуществляться четырьмя препаратами, среди которых «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в более 60 странах мира, общее население которых превышает три миллиарда. В настоящее время российский препарат проверяют в Евросоюзе.

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