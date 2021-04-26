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Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрируют на майских праздниках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрируют на майских праздниках

Юлия Павлушова

Наука

Новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» собираются зарегистрировать на майских праздниках. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 26 апреля.

Препарат, как и «Спутник V», разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В отличие от первой вакцины, лайт-версия предполагает введение одного компонента.

— Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать, — цитирует главу ведомства РИА новости.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над COVID-19.

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