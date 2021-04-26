Российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрируют на майских праздниках

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новую российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» собираются зарегистрировать на майских праздниках. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 26 апреля.

Препарат, как и «Спутник V», разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В отличие от первой вакцины, лайт-версия предполагает введение одного компонента.

— Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать, — цитирует главу ведомства РИА новости.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над COVID-19.

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