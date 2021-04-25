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«Спутник V» признали самой безопасной вакциной в Венгрии
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

«Спутник V» признали самой безопасной вакциной в Венгрии

Юлия Павлушова

Наука

Вакцину от коронавируса «Спутник V» в Венгрии признали самой безопасной и эффективной. Об этом сообщили создатели препарата в Twitter.

Последние данные о безопасности и эффективности пяти существующих вакцин от COVID-19 обнародовало правительство Венгрии. Уточняется, что на 100 тысяч привитых российской вакциной приходится всего 95 заразившихся инфекцией и один случай смерти.

Для примера, после прививок Pfizer/BioNTech было зафиксировано в 32 раза больше случаев смерти, чем после использования российского препарата.

Ранее сообщалось, что антисептики на основе повидон-йода могут снизить риск заболевания коронавирусом.

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вакцинаВенгриякоронавирус
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