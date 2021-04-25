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«Российский феномен»: ученые объяснили страх россиян перед вакцинацией
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Российский феномен»: ученые объяснили страх россиян перед вакцинацией

Елена Фролова

Здоровье

Препаратов от коронавирусной инфекции хватает всем, однако ситуацию с вакцинацией усугубляют разного рода мифы. Такого мнения придерживается главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов.

— Дело даже не в том, что нет вакцины, а в том, что люди не хотят вакцинироваться. Этот феномен совершенно непонятный. Я бы даже назвал его «российским феноменом», — объяснил вирусолог.

По его предположениям, это можно связать с антикампанией, которую ведут другие фирмы-конкуренты. По мнению эксперта, второй причиной является недоверие граждан. Как подчеркнул спикер, как правило, недоверие людей основывается на различных слухах и мифах, не имеющих что-то общее с реальностью, отмечает ИА «НСН».

— Многие пациенты говорят, что хотят подождать вакцину Центра Чумакова, потому что она будет лучше. А почему она будет лучше? Этого никто не знает, — добавил Феликс Ершов.

Он также назвал чушью сведения о том, что при вакцинации «Спутником V», вводимый в организм генетический материал остается там навсегда. Еще большей глупостью эксперт считает слухи о том, что вакцинация в целом представляет собой некое чипирование. В заключение он добавил, что все эти слухи характерны именно для России.

Тем временем клинический фармаколог Александр Эдигер в разговоре о препаратах от коронавируса и фейковых новостях заявил, что нужно проводить объективную и независимую оценку данных вакцин.

Например, заграничные препараты от COVID-19 уже имеют дурную славу. В СМИ не раз появлялись сообщения о смертях после прививки или о серьезных побочных эффектах, отмечает «Царьград». По мнению Александра Эдигера в вопросах выбора вакцины и страны, в которой нужно пройти вакцинацию, следует опираться на факты. Например, AstraZeneca не прошла проверку и не была утверждена Министерством здравоохранения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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