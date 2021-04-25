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Сергей Собянин запустил программу поощрения пожилых москвичей, привившихся от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин запустил программу поощрения пожилых москвичей, привившихся от COVID-19

Иван Юминов

Город

Стартовала программа стимулирования вакцинации пожилых жителей столицы «Миллион призов». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 апреля.

— Несколько дней назад я обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых коронавирус представляет наибольшую угрозу. На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов», — рассказал глава города.

Так, горожане старше 60 лет с московским полисом ОМС и сделавшие первую вакцину от коронавируса, смогут со вторника, 27 апреля, получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на эту сумму. Карты будут выдавать в поликлиниках и пунктах вакцинации. Промокод можно будет получить после регистрации на сайте ag-vmeste.ru. Отмечается, что акция распространится и на тех пожилых жителей столицы, которые полностью или частично вакцинировались и до 27 апреля.

Деньги можно будет потратить на товары и услуги в магазинах, аптеках и кафе — партнерах программы. Во многих из них предусмотрены дополнительные скидки и бонусы для участников, отмечается в личном блоге Сергея Собянина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России.

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