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Сергей Собянин: Кровь с антителами к коронавирусу сдали 20 тысяч москвичей
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин: Кровь с антителами к коронавирусу сдали 20 тысяч москвичей

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица стала одной из первых среди российских городов применять переливание плазмы крови в комплексной терапии пациентов с коронавирусом. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 24 апреля.

По словам мэра, в столице год назад была открыта горячая линия для тех, кто переболел коронавирусом и может стать донором плазмы. Операторы приняли около 160 тысяч звонков, а также сделали около 600 тысяч звонков.

— На сегодня кровь с антителами сдали 20 тысяч человек. Спасибо всем, кто откликнулся, — написал Сергей Собянин.

Он добавил, что пункты приема плазмы крови продолжают свою работу.

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