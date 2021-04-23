Анастасия Ракова: Социальную помощь получают более четырех миллионов москвичей

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Социальную поддержку получают более четырех миллионов жителей столицы. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 23 апреля.

— Сегодня в Москве меры социальной поддержки получают более четырех миллионов человек, то есть почти каждый третий житель нуждается в труде работников социальной сферы. В последние годы мы стараемся уйти от принципа «что мы можем» к принципу «что нужно человеку», пытаясь оказать еще более точную, своевременную и уместную помощь, — поделилась заммэра во время поздравления сотрудников соцзащиты города с 30-летним юбилеем.

Тепло и внимание, которое сотрудники уделяют горожанам, «никогда не потеряют своего значения и всегда будут востребованы», добавила Анастасия Ракова. Ее слова приводит сайт столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось о том, как за 30 лет изменилась столичная служба соцзащиты.

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