Москвичам рассказали, как за 30 лет изменилась столичная служба соцзащиты

Фото: Пресс-служба Департамента труда и соцзащиты населения Москвы

Ровно 30 лет назад, 23 апреля 1991 года, в России появилась служба социальных работников. О том, как изменилась столичная система социальной защиты, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В 1990-е квалификационный справочник пополнился специальностью «социальный работник». Сегодня эта профессия воспринимается обыденно, но 30 лет назад в РФ только начинали закладываться ее основы.

— В Москве за 30 лет социальная защита прошла долгий путь к сфере искренней заботы о людях, которая базируется на главных принципах: проактивный и индивидуальный подход в оказании помощи, адресная поддержка и особое внимание к людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, — сказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

По его словам, на данный момент в службах соцзащиты столицы работают более 40 тысяч человек. При этом соцподдержку получает каждый третий житель Москвы.

Однако так было не всегда. В 1990-е социальные структуры только создавались: появлялось соответствующее законодательство, открывались первые реабилитационные центры, — соцзащита постепенно начинала «приобретать человеческое лицо».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— В последние годы люди начали получать адресную помощь. Причем не массово, по спискам, а по потребностям. Это самое значимое продвижение. Система становится более совершенной. Для воспитанников реабилитационных центров открываются мастерские, где проходит их обучение, они постоянно находятся в социальной среде, — рассказала глава совета директоров реабилитационных центров системы социальной защиты Москвы Бэла Сырникова.

На сегодняшний день москвичи могут получить бесплатную юридическую, психологическую и иную адресную помощь. При этом важно отметить, что на социальную помощь могут рассчитывать не только пожилые люди или москвичи с инвалидностью, но и многие другие группы населения. Например, многодетные семьи, дети-сироты, безработные и другие.

Для людей старшего возраста в Москве созданы специальные проекты —«Московское долголетие» и «Мой социальный центр». Они помогают им найти новых друзей, получить необходимые знания, заняться спортом и получить разного рода услуга.

Читайте также: Более 100 мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» в Москве