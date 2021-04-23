Более 100 мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В программу всероссийской акции «Библионочь-2021» вошло более 100 мероприятий. Многие из них подготовили столичные библиотеки, музеи и культурные центры. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщается в материале на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году акция «Библионочь» пройдет с 24 по 25 апреля в онлайн-формате на виртуальных площадках соответствующего сайта. В этом году тема акции — «Через книги — к звездам» — посвящена 60-летию первого полета человека в космос.

— Специальная программа — это увлекательные лекции о космосе, спектакли, мастер-классы, встречи с писателями и космонавтами и многое другое. Всего запланировано более 100 онлайн-мероприятий. Для их посещения регистрация не потребуется. Трансляции начнутся 24 апреля в 18:00 и продлятся до 04:00 следующего дня, — приводят слова пресс-службы ГБУК города Москвы «Мосразвитие» на сайте мэра.

В состав мероприятий также входит много познавательных лекций. Так, на лекции «400 метров над уровнем неба» можно будет узнать о том, как устроена жизнь на Международной космической станции (МКС). Слушателям расскажут о жизни космонавтов (что они едят, пьют, как спят и тому подобное), а также о традициях на МКС. Лекция будет доступна на YouTube-канале библиотек Зеленограда.

Фото: М. Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Любителям научной фантастики будет интересна лекция «Четыре волны советской фантастики: Беляев, Казанцев, Стругацкие и другие». На ней расскажут об истории отечественной фантастики с 1917 по 1991 год. Это мероприятие продет на YouTube-канале Музея истории ГУЛАГа 24 апреля в 18:00.

Полный список мероприятий «Библионочи-2021» можно увидеть в разделе «Афиша» на сайте акции.

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