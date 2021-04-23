Музей Победы посвятил новую выставку снайперам Сталинграда

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы начнет работу выставка «Снайперы Сталинграда»., в рамках которой свои реликвии представит музей-заповедник«Сталинградская битва».

Выставка будет действовать в рамках проекта «Война: день за днем».

Посетителям покажут 30 раритетов, принадлежавших легендарным сталинградским снайперам: Василию Зайцеву, Анатолию Чехову, Николаю Ильину, Петру Гончарову, Александру Фролову и другим.

Также выставка расскажет о подготовке молодых снайперов в условиях уличных боев в городе на Волге и о развитии снайперского движения в войсках Сталинградского фронта. Благодаря материалам, представленным в том числе и на тач-экране, посетители узнают о судьбах военных стрелков.

Выставка в рамках проекта «Война: день за днем» представлена участником проекта «Территории Победы» музеем-заповедником «Сталинградская битва» (при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества). Временная экспозиция будет работать до 15 мая.

Церемония открытия выставки «Снайперы Сталинграда» пройдет в пятницу, 23 апреля, в 13:00 в зале Исторической правды.

Ранее сообщалось, что Музей Победы проведет бесплатный концерт в честь юбилея композитора Сергея Прокофьева.

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