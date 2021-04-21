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Московская школа открыла новую выставку в Музее Победы
Фото: АГН Москва

Московская школа открыла новую выставку в Музее Победы

Юлия Курганова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 20 апреля, в Музее Победы открылась выставка «Нашей памяти — Вечный огонь». Реликвии своих музеев представила столичная школа № 814. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

— Мы рады приветствовать вас в стенах нашего музея. Вы делаете большое и нужное дело — сохраняете память об истории нашей страны, — обратился к школьникам и педагогам заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

На церемонии открытия были почетные гости, ветераны, представители органов власти. Ученики школы подготовили для них концерт с танцевальными и вокальными номерами.

После торжественной церемонии гости осмотрели новую экспозицию, в которой находится около 60 раритетов музея боевой славы 32-й Гвардейской Таманской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии, историко-краеведческого музея «Обелиск» и эколого-краеведческого музея «Феникс».

Московская школа открыла новую выставку в Музее ПобедыФото: пресс-служба музея Победы

Это предметы солдатского быта, печатные издания военных лет и исторические документы. Подлинные предметы передали в школьный музей участники войны и их родственники.

Выставка будет работать до 30 апреля 2021 года.

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