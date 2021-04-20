Новый образовательный квест открылся в Музее Победы

Фото: АГН Москва

В Музее Победы на Поклонной горе стартовал образовательно-исторический квест «Подвиг народа».

Школьники будут проходить различные локации музея, включая масштабную экспозицию «Подвиг народа». Посетители увидят трехмерные панорамы, голографические проекции, фильмы-реконструкции и элементы иммерсивного театра, которые дадут возможность детям почувствовать себя защитниками Брестской крепости.

— Ребята получат не только новые знания, но и возможность погрузиться в атмосферу военной эпохи, эмоционально прочувствовать, как это было, — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Он добавил, что, кроме бесплатного образовательного квеста, будут открыты еще три проекта: «Учебный день в Музее Победы», «Академия Музея Победы» и детский лагерь «Лето побед». Александр Школьник отметил, что музей будет ждать школьников столицы на всех проектах.

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