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Музей Победы проведет бесплатный концерт в честь юбилея Сергея Прокофьева
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы проведет бесплатный концерт в честь юбилея Сергея Прокофьева

Татьяна Плотникова

Культура
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы подготовил музыкальную программу, приуроченную к 130-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея Прокофьева.

В пятницу, 23 апреля, состоится бесплатный концерт для посетителей музея. Лучшие музыкальные произведения Прокофьева прозвучат в исполнении студентов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, музыкального училища имени Гнесиных, преподавателей кафедры сольного пения Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина и Академии имени Маймонида, а также педагогов Детской музыкальной школы имени С.Я. Лемешева.

Посетители услышат отрывки из оперы «Любовь к трем апельсинам» и кантаты «Александр Невский», русские народные песни в авторской обработке, сонаты для фортепиано и другие произведения.

Мероприятие организовано директором Детской музыкальной школы имени С.Я. Лемешева Ларисой Бесединой при содействии Совета ветеранов Западного административного округа Москвы.

Концерт пройдет в зале «Жуков», начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы состоится премьера фильма «Сашка. Дневник солдата».

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