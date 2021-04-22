Премьера фильма «Сашка. Дневник солдата» состоится в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы приглашает жителей и гостей столицы в кинотеатр «Поклонка». 24 апреля в рамках 43-го Московского Международного фестиваля здесь состоится премьера игрового короткометражного фильма «Сашка. Дневник солдата».

Зрители увидят картину, основанную на реальной истории ветерана Великой Отечественной войны Александра Капустина. Еще мальчишкой он ушел на фронт, где вел дневник. Сегодня, перелистывая его страницы, герой фильма заново переживает события зимы 1942 года.

Съемки фильма проходили в Каргопольском районе Архангельской области и в Павловской слободе в Подмосковье, сообщается на сайте музея.

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