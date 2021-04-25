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Антисептики на основе повидон-йода могут снизить риск заболевания коронавирусом
Фото: Пресс-служба Госдумы

Антисептики на основе повидон-йода могут снизить риск заболевания коронавирусом

Полина Долганова

Здоровье

Применение антисептиков на основе повидон-йода может снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в докладе ученых из Национальной университетской больницы Сингапура.

Согласно заключению экспертов, химиопрофилактика с использованием гидроксихлорохина или спрея для горла на основе повидон-йода оказывает на организм более эффективное воздействие в вопросе снижения рисков заражения, нежели витамин С.

Доцент Рэймонд Сит, который возглавлял исследование, рассказал, что использование этих препаратов действительно может снизить риск распространения коронавируса. Особенно это относится к тем районам, где массовая вакцинация еще не началась.

Он уточнил, что соблюдение мер безопасности является единственной мерой предотвращения распространения COVID-19 в связи с отсутствием массовой вакцинации, сообщает сингапурское издание Straits Times.

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Учениякоронавирусантисептик
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