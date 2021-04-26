Мурашко заявил, что пять регионов России близки к победе над COVID-19

Фото: minzdrav.gov.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пять регионов страны близки к победе над коронавирусной инфекцией.

— Сегодня пять субъектов ... уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе, — сказал он.

Михаил Мурашко уточнил, что в некоторых регионах России успешно реализуются мероприятия по борьбе с инфекцией, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от COVID-19 не должна быть условием выдачи разрешения на въезд в ту или иную страну. Также Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России.

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