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Столичные соцработники уведомили о вакцинации от COVID-19 около 1,5 миллиона человек
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Столичные соцработники уведомили о вакцинации от COVID-19 около 1,5 миллиона человек

Виктория Родимкина

Город

В Москве за месяц социальные работники проинформировали о вакцинации от коронавируса около 1,5 миллиона горожан старше 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в понедельник, 26 апреля.

По словам главы департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгения Стружака, пожилые москвичи по-прежнему находятся в группе риска, для них коронавирусная инфекция особенно опасна.

— Уже месяц социальные работники информируют москвичей в возрасте старше 60 лет о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, а также помогают старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации, — сказал руководитель департамента.

Соцработники помогают пожилым горожанам на дому, рассказывают им о преимуществах вакцинации, а также оказывают помощь при записи на прививку от COVID-19 онлайн.

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социальные работникивакцинациякоронавирус
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