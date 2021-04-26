Столичные соцработники уведомили о вакцинации от COVID-19 около 1,5 миллиона человек

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— Уже месяц социальные работники информируют москвичей в возрасте старше 60 лет о том, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, а также помогают старшему поколению записаться на удобную дату и время вакцинации, — сказал руководитель департамента.

Соцработники помогают пожилым горожанам на дому, рассказывают им о преимуществах вакцинации, а также оказывают помощь при записи на прививку от COVID-19 онлайн.

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