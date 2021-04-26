Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились 7,5 миллиона россиян

Фото: Правительство РФ

Около 12 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом в понедельник, 26 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге по ситуации с коронавирусом в стране.

Прививки от коронавируса делают во всех регионах страны. В России зарегистрированы несколько вакцин: «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также «КовиВак», созданная Центром имени Чумакова РАН.

— На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами — 7,5 миллиона человек, — цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрируют на майских праздниках.

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