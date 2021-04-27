Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил об эффективности вакцины против индийского штамма
Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил об эффективности вакцины против индийского штамма

Иван Юминов

Здоровье

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против индийского штамма. Об этом заявили в научном центре «Вектор» во вторник, 27 апреля.

— Теоретические данные говорят о том, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» в отношении индийского штамма не должна быть меньшей, чем в отношении референсного штамма, поскольку характерные для индийского варианта мутации не затрагивают области, связанные с используемыми в вакцине пептидами, — рассказали в центре.

В России пока не выявляли индийский вариант COVID-19, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что Россия отправит «Спутник V» в Индию на фоне тяжелой ситуации с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились 7,5 миллиона россиян

коронавирусданные по коронавирусу«ЭпиВакКорона»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Все мнения
О проекте
Читайте нас в