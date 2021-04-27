Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил об эффективности вакцины против индийского штамма

Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» должна быть эффективна против индийского штамма. Об этом заявили в научном центре «Вектор» во вторник, 27 апреля.

— Теоретические данные говорят о том, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» в отношении индийского штамма не должна быть меньшей, чем в отношении референсного штамма, поскольку характерные для индийского варианта мутации не затрагивают области, связанные с используемыми в вакцине пептидами, — рассказали в центре.

В России пока не выявляли индийский вариант COVID-19, отмечает Интерфакс.

Ранее сообщалось о том, что Россия отправит «Спутник V» в Индию на фоне тяжелой ситуации с COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились 7,5 миллиона россиян