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Информацию об оценках в школе теперь можно узнать с помощью голоса в дневнике МЭШ
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Информацию об оценках в школе теперь можно узнать с помощью голоса в дневнике МЭШ

Иван Юминов

Город

Интеграция мобильного приложения «Дневник МЭШ» с голосовым помощником «Алиса» теперь позволит узнать оценки, расписание уроков и домашние задания в школе. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки в четверг, 22 апреля.

Среди новых функций также появилась возможность узнать баланс карты «Москвенок». Кроме того, голосовой помощник сможет рассказать, какие уроки нужно сделать, и есть ли цифровые домашние задания.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо включить «Алису» на любом устройстве и произнести «запусти навык Дневник МЭШ». После этого нужно сказать «войти», чтобы помощник смог назвать код из шести цифр. Его потребуется ввести в настройках приложения МЭШ, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что столичные школьники предложат систему бонусов и достижений для МЭШ.

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