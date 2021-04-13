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Сергей Собянин сообщил об отмене бумажных медсправок по болезни школьников в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин сообщил об отмене бумажных медсправок по болезни школьников в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице отменили бумажные медицинские справки по болезни детей для школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 13 апреля.

Информация о причине отсутствия учеников будет доступна учителям в автоматическом режиме с помощью Московской электронной школы (МЭШ).

— Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов. Мы объединили МЭШ с единой цифровой платформой здравоохранения, и теперь информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям, — отметил Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о справках, освобождающих ребенка от занятий по болезни. Раньше родителям приходилось передавать их учителям самостоятельно или делать уведомления через электронный дневник.

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школьникиСергей Собянинмедицинская справка
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