Сергей Собянин сообщил об отмене бумажных медсправок по болезни школьников в Москве

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В столице отменили бумажные медицинские справки по болезни детей для школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 13 апреля.

Информация о причине отсутствия учеников будет доступна учителям в автоматическом режиме с помощью Московской электронной школы (МЭШ).

— Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов. Мы объединили МЭШ с единой цифровой платформой здравоохранения, и теперь информация об отсутствии учеников будет сразу видна учителям и воспитателям, — отметил Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о справках, освобождающих ребенка от занятий по болезни. Раньше родителям приходилось передавать их учителям самостоятельно или делать уведомления через электронный дневник.

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